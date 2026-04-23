俳優の佐々木蔵之介が、WOWOWの連続ドラマW-30『ALIUS -特定事象捜査ファイル-』で主演を務めることが23日、明らかになった。科学では説明不能な連続殺人事件に挑む、完全オリジナルのクライムサスペンスで、7月に放送・配信がスタートする。 佐々木蔵之介同作は、誰もが納得できる“動かぬ証拠”をめぐり、科学では説明不能な連続殺人に挑むクライムサスペンス。佐々木が演じるのは、「ALIUS」と呼ばれる謎の存在をめぐり、不可解