【モデルプレス＝2026/04/23】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」に参加していたタレントの羽柴なつみが22日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題となっている。【写真】恋リア出身美女「お姉さん感増した」衝撃のぴったりTシャツ姿でイメチェン報告◆羽柴なつみ、イメチェン新ヘア公開羽柴は「ショートの魅力教えてあげるよ。久々に暗めにした〜」とつづり、写真