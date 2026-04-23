飲み過ぎも腰痛になる！正しいお酒の飲み方とは お酒好きが不安になる、腰痛＝すい炎というネットの通説 ●飲み過ぎも腰痛になる 腰痛になる一因として、急性すい炎、慢性すい炎もあげられます。すい臓は体に入ってきた炭水化物やタンパク質などを消化するすい液を分泌します。すい炎はアルコールをたくさん飲むことによりすい液の通り道が塞がり、すい臓自身が消化されてしまうという仕組みで起こります。毎日大量の飲