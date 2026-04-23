世間を騒がせた「変態男メッタ刺し事件」の真相 SNSやニュースアプリの漫画好きの間で話題を集めている『灰色の女神さま』。第1話最大の衝撃は、主人公・水川小春が神格化するほど憧れている年上の美女・月嶋杏奈が、世間を騒がせた猟奇事件の犯人であるという事実です。週刊誌には「首」「下腹部」に複数の刺し傷を負わせた少女Aとして報じられていますが、小春の脳裏にはカッターナイフで男を刺す杏奈の姿が鮮明