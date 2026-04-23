マイラーズカップのステップレース 東京新聞杯組［０・３・２・11］、六甲Ｓ組［０・０・２・25］、ダービー卿ＣＴ組 ［０・０・１・13］と２桁以上の出走頭数を出しているステップレースは軒並み勝ち馬がなく、東京新聞杯組以外は連対すらなく苦戦。 中山記念組［３・０・０・２］で少数精鋭ながら３勝をマーク。 勝利はすべて20年以降のもので近年のトレンドといえる。また、阪神Ｃ組