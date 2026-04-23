BE:FIRSTを迎えた昨年11月の来日公演を経て、タイラ（Tyla）が待望の2ndアルバムのリリース日を明らかにした。『A*POP』は7月24日に発売される予定だ。アルバムのトレーラーで、彼女はこの新作を「アフリカン」「恐れを知らない（Unapologetic）」「自信」「グローバル」という言葉で表現した。セルフタイトルのデビュー作に続く本作は、ヒットシングル「Chanel」や、ザラ・ラーソンとの共演でY2Kムード全開の「She Did It Again」