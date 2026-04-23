遺体が見つかった住宅 秋田・五城目町 午前10時ごろ 自宅に遺体を放置したとして死体遺棄の疑いで、秋田県五城目町の６４歳の男が逮捕されました。 警察によりますと五城目町馬場目の無職の佐々木芳孝容疑者（６４）は３月下旬から４月２２日までの間に自宅に男性の遺体を放置した疑いで逮捕されました。 民生委員から五城目町に佐々木容疑者の６３歳の弟の姿が見えないと連絡があり、２２日、警察が佐々木容疑者の自宅