アースダンボールは、LPレコード約50枚を立てたまま梱包できる白色ダンボール箱「【宅配100サイズ】発送用ダンボール箱(白) 330×230×330 まとめ買い」の発売した。直販価格はまとめ買い7,020円(60枚)から。小ロットでは、1,113円(1枚)から。別途送料と梱包費用がかかる。 LPレコードを立てたまま約50枚収納するために、長さ330mm、深さ330mmで設計。一般的なLPレコードのジャケッ