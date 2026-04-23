お笑いコンビ「バナナマン」設楽統が２３日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。出演者から「お誕生日おめでとうございます」と祝福の拍手が送られた設楽は笑顔を浮かべ繰り返しお辞儀し「５３歳になりまして…すみません、申し訳ないです誕生日でございまして。周りに感謝して１年間、頑張りたいと思います」と笑顔でコメントした。さらに「すみません、僕、誕生日な