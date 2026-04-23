お笑いコンビ・天才ピアニストが、ますみの地元・奈良の近鉄大和西大寺駅へ！駅周辺で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。 駅の目の前にあるショッピングセンター・ならファミリーは、100店舗以上の専門店が集まり、50年以上愛され続けています。2026年１月に屋上がリニューアルし、子ども連れに人気です。 そんなならファミリーで、天才ピアニストは輝く肌をし