HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、これまで「一番できなかった」と評されていたSAKURAの劇的な成長と、仲間を思いやる優しさが反響を呼んでいる。【映像】一番できなかった可愛すぎる15歳練習生（現在の成長が見られる映像も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のア