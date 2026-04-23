ロックバンドKANA−BOONのボーカル谷口鮪（35）が23日までにXを更新。平和への願いをつづった。KANA−BOONは新メンバーを加えてから初の全国ツアー「CRITICAL HIT PARADE」を開催中。「楽しく音楽を演奏して、来てくれた人に楽しかったと感じてもらう。互いに心の欠けたところが満たされた気持ちになって眠る。幸せを抱いて眠る」と心境をつづった。続けて「どうか恐ろしい未来よ訪れないでくれと心から願う。平和の約束を捨てない