ゴールデンウィーク前の羽田空港でまたトラブルです。23日午前、国際線のシステムで不具合があり、出発便に遅れが出るなどしています。ターミナルの運営会社によりますと、23日午前6時ごろ羽田空港の国際線のターミナルで、チェックインシステムの不具合が発生しました。システムは運営会社が管理するもので、各航空会社のチェックインカウンターで使う端末がログインできなくなり、各航空会社は手動で対応していました。システム