タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」とライフスタイルブランド「CONVERSE（コンバース）」が初コラボレーションした商品『DREAM TOMICA CONVERSE ALL STAR COLLECTION VOL.1（ドリームトミカ コンバース オールスター コレクション）』を6月20日に発売する。長年愛されてきた両ブランドがタッグを組み、シューズをモチーフにした“新感覚”のトミカが誕生する。【画像一覧】しっかり運転席も！いろんな角度から見