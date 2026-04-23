第66代横綱・若乃花の花田虎上さんの妻・倉実さんが4月22日にインスタグラムを更新し、夫婦で神社を参拝した際のオフショットを公開しました。【写真を見る】【 花田虎上 】妻・倉実さんと神社参拝「久しぶりのパパと2人の時間」 仲睦まじい自撮りショットに反響続々「素敵なツーショット」「幸せそうで良かった」倉実さんは「仕事場の近くの神社へ。鯉のぼりと神社のコントラストが綺麗で、仕事終わりにお参りしてきました。