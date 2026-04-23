シビックにランクルに…まさかの6台持ち！？人気レーサーの規格外すぎるクルマ愛に、スタジオが騒然となった。【映像】ホンダ＆トヨタ、人気レーサーの“対照的な”愛車（実際の様子）スーパーGTの2026シーズン開幕戦を振り返った『笑って学べる!!超GTぱーてぃー』の最新回で、ゲストに登場した大湯都史樹の凄すぎる「クルマ愛」にスポットが当てられた。開幕戦で2位表彰台を獲得した大湯、番組内で「車を6台所有」と紹介さ