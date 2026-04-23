◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)この日、投打二刀流で先発マウンドにあがったドジャースの大谷翔平選手が、初回のマウンドで2人のランナーを背負うものの3つのアウトを全て三振で抑える上々の立ち上がりをみせました。先頭のウィリー・アダメス選手を157キロの直球で見逃し三振に打ち取ると、2番ルイス・アラエス選手にはヒットを打たれますが、3番マット・チャップマン選手をスイーパーで空振り三