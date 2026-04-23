少年隊の「カッちゃん」こと植草克秀（59）が23日までにXを更新。同じく80年代にトップアイドルとして活躍した女優で歌手の南野陽子（58）との久しぶりの再会を喜んだ。2人は22日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（水曜午後9時）の第3話に出演。南野は自身のインスタグラムに植草とのツーショットをアップし「35.6年ぶりかしら…懐かしい話に花が咲き、嬉しかったです」とつづった。植草は、「ほん