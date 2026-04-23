22日の衆議院内閣委員会で、共産党の塩川鉄也議員が、警察や自衛隊による市民監視問題について政府の対応をただした。【映像】「ちゃんとしてください」ヤジが飛ぶ瞬間塩川議員は、国家情報会議設置法案の質疑の中で「これまでの委員会の中でも取り上げてまいりました、大垣警察市民監視事件ですけれども、2024年名古屋高裁は警察による個人情報収集と中部電力子会社への情報提供を違法とし、個人情報の抹消を命じました」と述