岩手県で22日発生した山林火災は現在も延焼中です。22日午後岩手県大槌町の小鎚（こづち）地区と吉里吉里（きりきり）地区周辺で発生した山林火災は現在も延焼していて、住宅1棟を含む建物7棟が全焼したとみられています。900世帯約1900人に避難指示が出ていて、大槌町によりますと、23日午前6時時点で小鎚地区で約23ha、吉里吉里地区周辺で約178haが焼けました。これまでに逃げ遅れの情報は入っていません。3日前に三陸沖で発生し