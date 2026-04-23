元テレビ朝日社員の玉川徹氏は23日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。昭和と令和の働き方の世代間ギャップをめぐる特集の中で、自身の新入社員時代を振り返り、「僕は全然上司の言うこととか聞かない新入社員だったから、あつれきがものすごかった」とコメントした。番組では、恒例のパネルコーナーでこのテーマを特集。前半部分では、今年4月に入社したばかりの新入社員からの退職代行への依頼が