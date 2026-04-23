ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。4月23日（木）放送の同番組では、「第2回 クセ強表情選手権」や「1000匹を救った“いぬの車椅子職人”」などを紹介する。【写真】シンプルに顔が怖い…2匹の“シンクロ”が招いたクセ強表情のワンちゃん今回のゲストは、前回に続き“ネココメンテーター”の高城れに（ももいろクローバーZ）。朝方にとっても甘えん