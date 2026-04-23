オービーシステムは大幅反落。２２日取引終了後、２６年３月期連結決算を発表。売上高は８６億５５００万円（前の期比１２．６％増）、営業利益は６億７２００万円（同１９．５％増）だった。企業のデジタル化投資が追い風となった。積極採用に伴う人件費やＭ＆Ａによるのれん償却額の増加などがあったが、増収効果で吸収した。 続く２７年３月期の売上高は１００億円（前期比１５．５％増）、営業利益は８億３