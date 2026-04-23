午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１６４、値下がり銘柄数は１３７４、変わらずは３０銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりは鉱業、不動産、機械、情報・通信。値下がりで目立つのは非鉄金属、サービス、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS