『歌詞（うた）の本棚 あなたに』（リットーミュージック）が2026年4月23日に発売された。 【写真】MONGOL800・キヨサクと大宮エリー 本書は歌詞を絵本として再構築するプロジェクトとして話題の『歌詞（うた）の本棚』シリーズの最新作。作家、画家、脚本家など幅広く活動した大宮エリーの絵画作品と、彼女と親交の深かったMONGOL800・キヨサクの代表曲にして2001年のリリースから今年