3i株式会社は、自社ブランド「蔵CURA」から、初のカメラバッグを発売した。着脱式インナーケース「蔵ボックス」を備えるトートバッグ風のショルダーバッグ。 2025年11月のクラウドファンディングで先行販売を実施していた「ハーフカメラバッグ&蔵ボックス」の一般向け販売となる。 コンセプトは「半分カメラ、もう半分はあなた」。着脱式インナーケース「蔵ボックス」にカ