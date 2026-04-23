開催：2026.4.23 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 3 - 2 [ツインズ] MLBの試合が23日に行われ、シティ・フィールドでメッツとツインズが対戦した。 メッツの先発投手はクレイ・ホームズ、対するツインズの先発投手はコナー・プリ－リップで試合は開始した。 1回裏、4番 フランシスコ・リンドア 6球目を打ってサードへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-0 MIN 4回