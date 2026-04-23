山形県大江町できのう発生した山林火災は、けさ、鎮火しました。けが人はいないということです。警察と消防が出火原因などを調べています。（サムネイルは２２日撮影） 【写真を見る】大江町の山林火災はけさ鎮火少なくとも3ヘクタールが焼ける（山形） 消防などによりますとこの火災はきのう正午ごろ大江町小見で確認されたものです。 現場は大山自然公園管理棟の北東側の山林で、きのうは消防隊員およそ４０人と消防