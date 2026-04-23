BTSが直接関与していないにもかかわらず、その名前が出るだけで人々は信じ、巨額の金が動き、最終的に裁判沙汰となる事件が後を絶たない。4月15日に報じられたある判決は、その異様な実態を改めて世に知らしめることとなった。【写真】200億円超えの不当利益？“BTS生みの親”に警察が逮捕状請求韓国の司法は同日、50代の作曲家の男に対し二審でも実刑判決を言い渡した。男は「HYBEのパン・シヒョク議長と親交がある」「BTSのジー