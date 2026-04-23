現地４月22日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第44節で、大橋祐紀と森下龍矢が所属する21位のブラックバーンがアウェーで12位のシェフィールド・ユナイテッドと対戦した。日本人コンビが揃って先発したブラックバーンは13分に先制。自陣中央付近でボールを受けた森下が見事なタッチで相手を振り切り、絶妙なスルーパスを供給。これを受けた大橋がGKをかわして右足で流し込んだ。さらに32分には大橋のヘ