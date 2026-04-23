山形県は今月９日から来月１２日までを林野火災特別警戒期間に設定しています。 しかし県内では今月１４日から２０日までの１週間に林野火災や野火が１０件発生していて、県がさらに林野火災野火等多発警報を発令しました。 やむを得ずたき火などをする必要がある場合でも、枯れ草などがある場所では行わないなど注意が必要です。