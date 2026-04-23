確かに、もっと点を取れればなお良かった。ただ、きっちりと勝ち切った。現地４月22日に開催されたプレミアリーグ第34節で、２位のマンチェスター・シティは、降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦。開始５分でアーリング・ハーランドがゴールを奪い、１−０で勝利した。この結果、シティはついにアーセナルをかわし、首位に浮上。一方、バーンリーは４試合を残して２部降格が決まった。試合後、今季リーグ戦24点目を