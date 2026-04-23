ベルギーの名門アンデルレヒトからシント＝トロイデンへレンタル中の後藤啓介は、ここまで10ゴール・５アシストをマーク。大ブレイクを果たした。その20歳の日本代表FWにステップアップ移籍の可能性が出てきた。ベルギーメディア『VOETBALKRANT』は４月22日、次のように報じた。「アンデルレヒトが所有する選手の中で２番目に高額な選手は？ それはゴトウだ。彼はますます注目を集めている。そのため、彼を売却して巨額の利益