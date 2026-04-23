【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の五百城茉央が、『週刊少年チャンピオン』21+22号（4月23日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。 ■眩しい制服姿、夏に向けて元気にプール掃除をする姿も 『週刊少年チャンピオン』では20号に続き、「2号連続乃木坂46祭り」を開催。 第2弾となる21＋22号では、最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」でフロントを務める五百城茉央が、週チャ