23日11時現在の日経平均株価は前日比410.43円（-0.69％）安の5万9175.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は164、値下がりは1374、変わらずは30と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は127.92円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ファナック が34.86円、リクルート が33.19円、フジクラ が22.53円、ＴＤＫ が21.62円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日