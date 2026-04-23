独メディアのドイチェ・ヴェレ（中国語版）は22日、米国で米軍機を違法に撮影した中国人留学生が逮捕されたと報じた。米連邦捜査局が裁判所に提出した文書によると、スコットランドのグラスゴーに留学していた21歳のLiang Tianrui容疑者は4月7日、ニューヨークの空港で出国準備中に逮捕された。Liang容疑者は3月末にオファット空軍基地付近の道路で車を降りRC-135およびE-4Bを違法に撮影した。米空軍の資料によると、E-4Bは「ナイ