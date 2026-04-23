中国南方航空の発表によると、貨物を満載した南方航空の貨物便CZ2544便が4月22日、米国のニューヨークから南部広東省の広州市に到着しました。これは中国大陸部初の極地運航による貨物路線です。中国と北米を結ぶ最短の空路となる極地航路は地球の球面幾何学的特性を活用することで、従来の太平洋を横断する航路に比べ、飛行距離を大幅に短縮することができます。今回、南方航空物流（会社）が開設した北米から広州への極地貨物路