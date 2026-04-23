TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が23日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に中継先から白装束姿で登場した。この日は、月1回最終木曜日の企画「出張安住がいく」で、刃物の町として知られる岐阜県関市に出張。安住アナは、CBCテレビの若狭敬一アナウンサーとともに、刀匠と同じ白装束に身を包み、実際に刀を打ってみせた。1300度に熱した玉鋼（たまはがね）を大槌で叩く「折り