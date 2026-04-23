表参道のアフタヌーンティー専門店HAUTE COUTURE CAFE表参道店が、初夏限定メニュー「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」を23日から提供開始する。約3000本の藤の花に包まれる幻想的な空間と、藤色で統一されたスイーツやセイボリーが特徴の新作だ。【画像】3000本の藤の花…幻想的な雰囲気で楽しめるアフタヌーンティー店内はディープパープルからペールライラックへと移ろう藤色のグラデーションで彩られ、天井一面の藤