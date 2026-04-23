米フロリダ州で、トランプ大統領による戦艦計画発表後に話すフィラン海軍長官（中央）＝2025年12月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米国のジョン・フィラン海軍長官が22日退任した。パーネル国防長官補佐官（広報担当）がX（旧ツイッター）で発表した。米メディアによると、ヘグセス国防長官と確執があり、事実上の解任とみられる。2日には陸軍の制服組トップ、ジョージ陸軍参謀総長も退任しており、対イラン作戦のさなかに