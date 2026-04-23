元フジテレビのフリーアナウンサー笠井信輔（63）が23日までにブログを更新。女優で歌手の小泉今日子（60）と対面した喜びをつづった。笠井は22日に東京・NHKホールで開催された小泉のコンサートを鑑賞したことを報告。「私と3つ違い年下だったのかとこんな時に年齢を意識する私にとっては女優の時は『小泉さん』ですが歌手の時は『キョンキョン』いつまでたってもアイドルなので年齢のことなんて意識していませんでした」