◇インターリーグメッツ3−2ツインズ（2026年4月22日ニューヨーク）メッツは22日（日本時間23日）、本拠でのツインズ戦に辛勝。連敗を12で止め、7日（同8日）のダイヤモンドバックス戦以来、15日ぶりの白星をつかんだ。初回、リンドアの適時打で先制すると、1−1の4回にはリンドアが内野安打で出塁後、次打者・アルバレスの適時二塁打で激走生還。勝ち越し点を奪ったが、リンドアは5回の守備から「左ふくらはぎの張り」