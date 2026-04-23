男女混合4人組バンド「SEKAI NO OWARI」が23日までに公式サイトを更新。マネジメント会社との契約期間満了にともない、メンバー自身によるマネジメント新会社の設立を報告した。公式サイトでは「この度、SEKAI NO OWARIのメンバーは、2026年4月30日をもって株式会社アミューズの連結子会社である株式会社TOKYO FANTASYとの契約期間が円満に満了となることをご報告いたします」とし、「これを機に、メンバー自身の手によるマネージ