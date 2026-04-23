BTS復帰を記念して開催していた「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」が21日、終了した。韓国メディアが報じた。メンバー全員が韓国軍服務を終え、先月20日に新アルバム「ARIRANG」をリリースし、翌21日にはソウルの中心部・光化門広場でコンサートを開催した。「THE CITY」イベントは、ソウルの主要なランドマークに新アルバムのメッセージを投影し、都心全体を巨大な祭りの場へ変えることをコンセプトとしていた。韓国メディアのソウル