4月19日、女優の宮澤エマが主演をつとめるドラマ『産まない女はダメですか DINKsのトツキトオカ』（テレビ東京系）の第4話が放送された。原作は同名コミックスで、DINKs（共働きで子どもを意識的に作らない夫婦）が、予期せぬ妊娠をきっかけに関係性が変化していく物語。公式サイトでは、《信じていた夫の愛が狂気へと変わり始める予測不能な衝撃作》と煽られている。初夏を思わせる暖かさとなった4月中旬、都内では『産まな