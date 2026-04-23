【「ぽこ あ ポケモン」更新データ（Ver.1.0.4）】 4月23日 配信 ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」の更新データ（Ver.1.0.4）を4月23日に配信開始した。 今回の更新では、ゲーム内イベントの開催中に「ポケモンセンター」をひっこしできるよう改善。また、ゲーム内で発生していたいくつかの不具合につ