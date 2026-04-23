9日のDバックス戦から連敗街道【MLB】メッツ 3ー2 ツインズ （日本時間23日・ニューヨーク）長い悪夢に終わりを告げた。メッツは22日（日本時間23日）、本拠地でのツインズ戦に勝利。8日（同9日）のダイヤモンドバックス戦に敗れて以降、12連敗を喫したが、ついにファンの前に白星を届けた。米データサイト「コッツ・ベースボールコントラクツ」によると、メッツの今季総年俸はMLB1位の3億6250万ドル（約578億円）の銀河系軍団