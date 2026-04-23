ヘタフェ戦で約3か月ぶりに先発出場海外サッカー、スペイン1部ラ・リーガのレアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が22日（日本時間23日）、リーグ第33節のヘタフェ戦に約3か月ぶりに先発出場。0-1で敗れたものの、マンオブザマッチ（MOM）に選ばれるなど、印象的な活躍で復調をアピールすると、日本ファンからは「喜ばしい」「W杯間に合って良かった」といった声があがっている。左太もも裏を負傷して戦線を離脱してい