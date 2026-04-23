コーデに物足りなさを感じてしまう、そんなとき頼りになりそうなのは、シャツやロンTに重ねるだけでおしゃれな雰囲気をまとえる「ベスト・ジレ」。今回は【しまむら】から、きれいめ派のミドル世代にぴったりのベストとジレをご紹介します。ペプラムシルエットがフェミニンなベストや、チェック柄ツイード調生地がエレガントなジレなど、一点投入でコーデが華やぎ、センスアップも狙える注目のアイテムが登場。