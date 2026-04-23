猫と遊ぶときの4つのルール 猫との遊びは楽しい時間である一方、ルールを守らないと誤飲などの事故やケガにつながることがあります。 ここでは、猫と楽しく安全に遊ぶための4つのルールを紹介します。 1.食後に激しい遊びはしない 食後すぐの激しい運動は、嘔吐の原因になります。さらに、満腹状態で激しく動くと消化不良を起こしやすく、猫の体には大きな負担がかかる場合も。食事のあとは休